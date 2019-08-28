ليبيا_الآن| المسماري: نملك أدلة على ارتباط مهاجمي مرزق بداعش . . . قال النا…

#ليبيا_الآن| المسماري: نملك أدلة على ارتباط مهاجمي مرزق بداعش

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قال الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن الجيش يملك أدلة كاملة على ارتباط العناصر التشادية والمجموعات المهاجمة لمدينة مرزق مع داعش الإرهابي.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي عقده من بنغازي، الأربعاء، أن القوات الجوية تستهدف المجموعات المسلحة في مرزق، وأن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر أصدر الأوامر بمراقبة مدينة مرزق والمناطق المتاخمة لها.

وأوضح المسماري أن القوات الجوية تقوم باستطلاع دائم لمنطقة مرزق وجنوبها وأم الأرانب وجنوبها أيضا، وأن الاستطلاع الجوي يمتد من مدينة سبها إلى هون، وكامل طرابلس.