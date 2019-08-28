ليبيا_الآن| الدينار يصعد أمام العملات الأجنبية . . . انخفضت أسعار صرف العمل…

#ليبيا_الآن| الدينار يصعد أمام العملات الأجنبية

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انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء للعملات في مدينتي طرابلس وزليتن مع ساعات مساء اليوم الأربعاء.

وتداول التجار الدولار بـ4.14 دنانير ليفقد من قيمته قرشين، أما اليورو فقد انخفض هو الآخر قرشا واحدا ليتم تداوله بـ4.63 دنانير.

بدوره انخفض سعر الغرام الواحد من الذهب كسر عيار 18 بمقدار دينارين ليتم بيعه بـ151 دينارا.

وعلى صعيد العملات العربية والأجنبية، فلم يتأثر الدينار التونسي بانخفاض الدولار وظل مستقرا عند 1.45 دينار، بينما انخفضت الليرة التركية بمقدار قرش واحد ليتم بيعها بـ71 قرشا، فيما ظل الجنيه المصري مستقرا أمام الدينار وبيع بـ24 قرشا للجنيه.