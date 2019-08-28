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رجب: جميع القبائل الليبية تدعم الجيش.. و #تركيا لن تتمكن من إيقاف عملية تحرير

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رجب: جميع القبائل الليبية تدعم الجيش.. و #تركيا لن تتمكن من إيقاف عملية تحرير #طرابلس. #ليبيا #المرصد

Rajab: All Libyan tribes support the army.. and #turkey will not be able to stop the process of liberation of #Tripoli. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • هذا كذب واضح – واعتقد ان الفرنسيين والمصريين يعولون على قتل المسلمين في ليبيا بشكل ممنهج – الجيش الليبي مشكوك في أمره ومهماته – ولا اعتقد ان قيام دولة عسكرية في ليبيا سيكون من صالح حتى شيوخ وأعيان القباءل التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي والعجزة وضحايا الحرب – الان المستشفيات الليبية تحتاج لتأمين والمرافق العامة تحتاج لرقابة – والمطارات تحتاج لمختصين – الطلبة يحتاجون لدعم تعليمي – الخريجين يحتاجون لوظائف – البنية التحتية تحتاج لصيانات – العلاقات الخارجية تحتاج لدوبلوماسيك وخبرة – المشاريع المتوقفة تحتاج لدراسة ودعم انشاءي واداري وتنفيذي – ادارة البلديات العامة تحتاج لدعم ولجنة رقابة تنفيذية – أزمة المياه والكهرباء – نقص في دعم هيىءة الدفاع المدني – تحتاج لخبراء وفنيين- أزمة إعلامية في الوصول آلى المادة المناسبة للنشر في الاعلام الليبي او التوعية – مدن وقبائل شردت تحتاج لرعايا من الشءون الاجتماعية – الوطن ليس لعبة سلاح وقتل – الوطن اكبر من ان يكون آلة للقتل – فلا يستطيع الشرفاء والاداريين خيانة انفسهم وخيانة الأجيال القادمة .
    هذه المواضيع يجب طرحها في الموتمرات البلديات وتختلف الاحتياجات من منطقك لأخرى – والمسؤولون عن هذا النقص والاهمال ادارة البلديات الغير مختارة بطريقة الاختيار البلدي للمتعلمين والشءون الاجتماعية وأعيان المناطق والبلديات الليبية .

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