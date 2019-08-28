ليبيا_الآن| اللواء التاسع يخوض اشتباكات عنيفة بمحور الزطارنة . . . محور الز…

#ليبيا_الآن| اللواء التاسع يخوض اشتباكات عنيفة بمحور الزطارنة

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محور الزطارنة كان حامياً اليوم، فالاشتباكات لم تهدأ بين وحدات من اللواء التاسع التابع للجيش الوطني والتشكيلات المسلحة التي تقول بعض المصادر التابعة لها إنها أحدثت تقدماً في هذا المحور واقتربت من تضييق الخناق على اللواء التاسع من جهة النشيع والقويعة شرق تاجوراء.

لكن هذه الروايات تنفيها مصادر من اللواء التاسع التي أفادت أن سرية الدبابات صدت الهجوم العنيف للتشكيلات المسلحة، هذه الرواية يعززها نضوب الصور ومقاطع الفيديو ما يوحي بضبابية المشهد وعدم وضوح الصورة وانجلاء تفاصيلها، وهذا ما سوف يرى بالعين المجردة بعد توقف الاشتباكات التي استعملت فيها الأسلحة الثقيلة نظراً للمساحات الزراعية وقلة المساكن.