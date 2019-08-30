الشاطر: لا حوار مع سفاح #ليبيا ولا بديل عن الدولة المدنية. #المرصد Smart: n

Smart: no dialogue with the serial killer of #Libya and no alternative to the civilian state. #Observatory
Translated from Arabic
Smart: no dialogue with the serial killer of #Libya and no alternative to the civilian state. #Observatory
Translated from Arabic
الاخوانى شديد الغباء عندما يتخيل هذا الشاطر انه لايزال يلبس قناع يخفى وجهه الداعشى القبيح فالكل تاكد ان الاخوان لا يؤمنون اصلا بالدولة ولا يعرفون المدنية انظر الى حكم البشير الاخوانى فساد وقمع اعاد السوان للعصر الحجرى واليوم عاد لهم الامان بقيادة عسكرية للمجلس السيادى لدولة مدنية وانظر الى اليمن الان مليشيات حزب الاصلاح الاخوانى التى تم دحرها بعد ان غدرت بالحكومة اليمنية وطعنتها فى الظهر بتحالف غير معلن مع الدواعش والقاعدة والحوثيين لمنع انتصار الشرعية ليقبضوا الثمن من قطرائيل وفى ليبيا نجد الشاطر ودبرز والمشرى والفقيه وصوان وغيرهم من المتخلفين عقليا كل ما يهمهم هدم الجيش الوطنى لضمان وجودهم فى السلطة فى ظل الفوضى ومن شان اقامة دولة مدنية مثل السوان خسارتهم للسلطة للابد فالشعب يريد دولة مدنية يحميها ويرعاها الجيش الوطنى خالية من سيطرة الخوان مثل مصر والسودان
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