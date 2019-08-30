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الشاطر: لا حوار مع سفاح #ليبيا ولا بديل عن الدولة المدنية. #المرصد Smart: n

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الشاطر: لا حوار مع سفاح #ليبيا ولا بديل عن الدولة المدنية. #المرصد

Smart: no dialogue with the serial killer of #Libya and no alternative to the civilian state. #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • الاخوانى شديد الغباء عندما يتخيل هذا الشاطر انه لايزال يلبس قناع يخفى وجهه الداعشى القبيح فالكل تاكد ان الاخوان لا يؤمنون اصلا بالدولة ولا يعرفون المدنية انظر الى حكم البشير الاخوانى فساد وقمع اعاد السوان للعصر الحجرى واليوم عاد لهم الامان بقيادة عسكرية للمجلس السيادى لدولة مدنية وانظر الى اليمن الان مليشيات حزب الاصلاح الاخوانى التى تم دحرها بعد ان غدرت بالحكومة اليمنية وطعنتها فى الظهر بتحالف غير معلن مع الدواعش والقاعدة والحوثيين لمنع انتصار الشرعية ليقبضوا الثمن من قطرائيل وفى ليبيا نجد الشاطر ودبرز والمشرى والفقيه وصوان وغيرهم من المتخلفين عقليا كل ما يهمهم هدم الجيش الوطنى لضمان وجودهم فى السلطة فى ظل الفوضى ومن شان اقامة دولة مدنية مثل السوان خسارتهم للسلطة للابد فالشعب يريد دولة مدنية يحميها ويرعاها الجيش الوطنى خالية من سيطرة الخوان مثل مصر والسودان

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