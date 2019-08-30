عاجل

برشان: حكومة الوفاق مقصرة في التعامل مع مدن الجبل الغربي. #ليبيا #المرصد Ag

تم النشر منذُ 29 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

برشان: حكومة الوفاق مقصرة في التعامل مع مدن الجبل الغربي. #ليبيا #المرصد

Agility: the government of reconciliation is short in dealing with the cities of the western mountain. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك

تعليقات

  • .واضح انه مبرشم .واضح ان اعضاء مجلس الدولة الخرفانية متخلفين عقليا ومغيبين عن الواقع بعد نهاية الاخوان فى كل مكان حتى انه اليوم تم احراق صورة اردوغان فى مظاهرة اهالى ادلب وهتفوا اردوغان خائن بعد ان باعهم للروس مقابل الموافقة على منطقة امنة مع الاكراد ومن قبل باع حلب للروس مقابل عفرين فالخوان ليس لهم امان ومن يتخلص منهم يعيش فى امان مثل مصر والسودان انظروا الى المتختلفين الاغبياء منهم دبرز وبرشام والمشرى والفقيه وغيرهم مكانهم الطبيعى مستشفى قرقارش

    رد

  • الاخوان لا عهد لهم ولا امان ويجب احراق اوكارهم فى كل مكان خاصة فى مصراطة مقر زب العمالة والغباء برئاسة الحيوان صوان عميل قطرائيل واغبى من اردوغان الذى يتلاعب به الروس والامريكان ويستغلوا غياوته لتصفية الحسابات بينهما للبقاء فى سوريا والعراق والخليج كله فى صالح اسرائيل اتفوا عليك يابرشان يامبرشم فانت من شر ما خلق اتقوا عليك للمرة الثانية

    رد