رئيس مشائخ ترهونة: أبناؤنا جاهزون لأي هجوم محتمل من الوفاق وهذه رسالتنا لبركان الغضب

رد رئيس مجلس مشايخ ترهونة صالح فاندي على القيادي في قوات الوفاق مصطفى المجعي بشأن الهجوم على مدينة ترهونة، قائلا إن أبناء قبائل ترهونة جاهزون لصد أي هجوم محتمل من مسلحين تابعين لحكومة الوفاق.

وأضاف فاندي أن “قوة اللواء التاسع مرابطة في مواقعها المتقدمة بالقرب من طرابلس، وعناصرها يتلقون أوامرهم من غرفة العمليات العسكرية”، مشيرا إلى أن “مهمة الدفاع عن ترهونة أوكلت لشباب ترهونة”.

كما قال رئيس مجلس مشايخ ترهونة إنه يدعو “المجعي إلى الحضور إلى مدينة ترهونة هو وقواته لنستقبله بما استقبلنا به أسياده الطليان يوم الشقيقة التاريخي”

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