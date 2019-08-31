ليبيا_الآن| الأمواج تقذف جثث مهاجرين على شواطئ الخمس . . . نشرت إذاعة الخمس…

#ليبيا_الآن| الأمواج تقذف جثث مهاجرين على شواطئ الخمس

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نشرت إذاعة الخمس المحلية على صفحتها بالفيسبوك، صوراً لمُهاجرين غير قانونيين قذفتهم أمواج البحر على شواطئ المدينة، بعد غرق قاربهم وسط البحر.

وحذرت الإذاعة من وجود عشرات الجثث التي ما تزال تطفو فوق سطح البحر وستكون نهايتها أيضاً على شواطئ الخمس، في ظل غياب الأجهزة المعنية بانتشال الجثث.

وقالت الإذاعة: “الجثث باتت تبقى لشهور ويزيد بين الصخور والرمال دون إجراءات شرعية أو قانونية أو حتّى أهلية تحترم آدمية الإنسان، ما عدا بعض الأعمال التطوعية من قبل الجميع”.