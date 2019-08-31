الفاندي: أبناء قبائل #ترهونة جاهزون لصد أي هجوم على مدينتهم. #ليبيا #المرصد

Thousand: the sons of the #tarhuna are ready to block any attack on their city. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Thousand: the sons of the #tarhuna are ready to block any attack on their city. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
الله ينصركم ويهزم الاخوان فى كل مكان كما حدث فى مصر والسودان وليبيا الان فالله عز وجل هو من هزم الاخوان وحده لا شريك له لانهم من المغضوب عليهم والضالين كلاب قطرائيل ولهذا سلط الله عليهم عباده المخلصين يسومونهم سوء العذاب فاين الان مرشدهم العام الذى كان يحلم بان يحكم العالم كله بعد ان حكم مصر وكان يقول كما يقول فرعون اليس لى ملك مصر . والان فى سجن طره مع اخبث خلق الله خيرت الشاطر وعدد من المتخلفين عقليا منهم البلتاجى والعريان وصلاح ابواسماعيل الذى كان يقف امام قسم الشرطة ويقول ساحضر لكم مصر كلها هنا اين هو الان دخل عالم النسيان وعندما سأل صغار الخوان ابراهيم منير الامين العام للتنظيم الدولى وهو يعيش فى لندن ويملك ثروة تقدر بمائتى مليون جنيه استرلينى وقال على قناة الجزيرة ولا يمكن انكار ذلك لمن طلب منه اخراج المساجين من الاخوان فقال لهم هو حد كان ضربهم على ايدهم لكى يدخلوا السجون .هو يتنكر منهم كما يتنكر الشيطان من اتباعه يوم الحساب ويقول وعدتكم فاخلفتكم وما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخى فراينا من الخوان من يعترف انه كان فعلا مثل قطيع الخرفان عندما اطاع هذا المجرم
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