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الفاندي: أبناء قبائل #ترهونة جاهزون لصد أي هجوم على مدينتهم. #ليبيا #المرصد

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الفاندي: أبناء قبائل #ترهونة جاهزون لصد أي هجوم على مدينتهم. #ليبيا #المرصد

Thousand: the sons of the #tarhuna are ready to block any attack on their city. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • الله ينصركم ويهزم الاخوان فى كل مكان كما حدث فى مصر والسودان وليبيا الان فالله عز وجل هو من هزم الاخوان وحده لا شريك له لانهم من المغضوب عليهم والضالين كلاب قطرائيل ولهذا سلط الله عليهم عباده المخلصين يسومونهم سوء العذاب فاين الان مرشدهم العام الذى كان يحلم بان يحكم العالم كله بعد ان حكم مصر وكان يقول كما يقول فرعون اليس لى ملك مصر . والان فى سجن طره مع اخبث خلق الله خيرت الشاطر وعدد من المتخلفين عقليا منهم البلتاجى والعريان وصلاح ابواسماعيل الذى كان يقف امام قسم الشرطة ويقول ساحضر لكم مصر كلها هنا اين هو الان دخل عالم النسيان وعندما سأل صغار الخوان ابراهيم منير الامين العام للتنظيم الدولى وهو يعيش فى لندن ويملك ثروة تقدر بمائتى مليون جنيه استرلينى وقال على قناة الجزيرة ولا يمكن انكار ذلك لمن طلب منه اخراج المساجين من الاخوان فقال لهم هو حد كان ضربهم على ايدهم لكى يدخلوا السجون .هو يتنكر منهم كما يتنكر الشيطان من اتباعه يوم الحساب ويقول وعدتكم فاخلفتكم وما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخى فراينا من الخوان من يعترف انه كان فعلا مثل قطيع الخرفان عندما اطاع هذا المجرم

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