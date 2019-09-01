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#ليبيا_الآن| السراج يزور مطار معيتيقة للاطلاع على آثار القصف . . . تفقد رئيس…

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| السراج يزور مطار معيتيقة للاطلاع على آثار القصف
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تفقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج فجر اليوم الأحد موقع القصف على مطار معيتيقة واطمئن على سلامة الحجاج والمسافرين ، حسب ما نشره مكتبه الإعلامي الذي أفاد أن السراج توجه إلى المطار فور سقوط أكثر من قذائف وصواريخ عند الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأوضح المكتب في منشوره وجود مدنيين كانوا بالمطار أثناء سقوط القذائف وبينهم حجاج وصلوا عبر طائرة الخطوط الليبية عائدين من أداء فريضة الحج بالأراضي المقدسة.

واطلع السراج في زيارته المباشرة على حجم الأضرار التي خلفها سقوط القذائف، ورافق السراج في زيارته وكيل وزارة المواصلات ووكيل وزارة الصحة وعدد من المسؤولين الأمنيين.

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قناة الان

قناة الان

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تعليقات

  • واضح ان السراج غبى ومتخلف عقليا فزيارته للمكان تؤكد ان هذه الضربات تابعة له لانه من غير المعقول ان يغامر بحياته اذا كانت الضربات من جهة خارج سيطرته وهى يفعل ذلك ليلفت نظر المجتمع الدولى اليه بعد ان تجاهلوه انسغلوا بايران وسوريا اللهم اخزيك ياسراج انت اثبت بغباوتك انك مجرم وتحوم حول مكان جريمتك بالمطار ياحمار

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