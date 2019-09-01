ليبيا_الآن| تاكسي “رحال” في البيضاء وطبرق يناير القادم . . . قال مدير تطوير…

#ليبيا_الآن| تاكسي “رحال” في البيضاء وطبرق يناير القادم

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قال مدير تطوير الأعمال لشركة واصل الليبية للنقل المبروك الغزالي إن خدمة تطبيق رحال التي بدأت في بنغازي منتصف شهر يناير الماضي ستطلق خدمتها داخل مدينتي طبرق والبيضاء.

واستقبلت الشركة عددا من المتقدمين الراغبين في الحصول على فرصة اقتناء سيارة رحال بقرض أو أقساط محددة وذلك للعمل بها كسيارة أجرة داخل وخارج مدينة طبرق خلال الأيام القليلة القادمة.

ويعد مشروع رحال بادرة هي الأولى من نوعها في ليبيا أسسها وعمل عليها مصرف التجارة والتنمية وقد بدأت فعليا شركة “واصل” بتقديم خدمة “تاكسي رحال” داخل مدينة بنغازي.