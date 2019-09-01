ليبيا_الآن I كشف قصة زورق عسكري وُجِد قبالة سواحل ليبيا . . . أكدت مصادر عس…

#ليبيا_الآن I كشف قصة زورق عسكري وُجِد قبالة سواحل ليبيا

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أكدت مصادر عسكرية مالطية تبعية زورق عسكري وجد مهجوراً قبالة السواحل الليبية في يوليو الماضي لقوات خاصة كانت في مهمة سرية لمراقبة حظر توريد الأسلحة الى ليبيا.

وأضافت صحيفة MaltaIndependent نقلاً عن مصادرها أن فريقاً أمنياً خاصا اضطر للتخلي عن أحد القاربين قبالة سواحل ليبيا، مشيرة إلى أن الفريق تم توظيفه بواسطة شركة عسكرية أميركية عبر شركة أخرى محلية، كان يستخدم القوارب التي أستأجرت لغرض أعمال في شركة نفطية لمراقبة شحنات الأسلحة المتجهة إلى ليبيا عبر البحر.