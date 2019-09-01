ليبيا_الآن| طبرق تطالب عقيلة بالتدخل لحل أزمة المياه . . . طالب رئيس وأعضاء…

#ليبيا_الآن| طبرق تطالب عقيلة بالتدخل لحل أزمة المياه

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طالب رئيس وأعضاء المجلس التسييري ووكيل ديوان البلدية وعدد من حكماء طبرق، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالتدخل الفوري لحل مشكلة نقص المياه في المدينة.

واستعرض الوفد خلال اجتماع في مدينة القبة مع عقيلة صالح، الأزمة التي تمر بها مدينة طبرق من نقص المياه وما تعانيه محطة تحلية المياه من مشاكل جراء حاجتها للصيانة.

وأكد رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية ضرورة التعجيل بعقد شركة “سيدم” الفرنسية المنفذة للمحطة واستبعاد تكليف أي شركة أخرى لأنه يعتبر تعطيلا غير مبرر سيدخل المدينة في كارثة مائية مرتقبة لا يحمد عقباها .