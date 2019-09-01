ليبيا_الآن| ميناء الزويتينة يصدر مليون برميل نفط إلى أستراليا . . . صدرت لي…

#ليبيا_الآن| ميناء الزويتينة يصدر مليون برميل نفط إلى أستراليا

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صدرت ليبيا يوم الجمعة مليون برميل إلى أستراليا ضمن عمليات التصدير للدول البعيدة جغرافيا على غرار الصين وأمريكا والبرازيل .

وحملت الناقلة MINERVA SYMPHONY التي ترفع علم اليونان كامل شحنتها من ميناء الزويتينة النفطي بمنطقة الهلال النفطي.

وقد صدرت ليبيا في أكتوبر الماضي مليون برميل إلى أستراليا عبر ميناءي الزويتينة ورأس لانوف النفطيين، وتاتي هذه الخطوات في إطار سعي ليبيا لتنمية صادراتها النفطية بحلول عام 2023 إلى أكثر من مليوني برميل يوميا، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط ربطت زيادة الإنتاج بمعدلات مخصصات التنمية للبنية التحتية التي من شأنها التأثير في زيادة الصادرات وانخفاضها إلى جانب الوضع الأمني.