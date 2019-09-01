ليبيا_الآن| “الكهرباء” تحذر من “الإظلام التام” . . . قالت الشركة العامة للك…

#ليبيا_الآن| “الكهرباء” تحذر من “الإظلام التام”

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قالت الشركة العامة للكهرباء إنها تواجه عجزا في توفير الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية كاد أن يصل إلى حدوث إظلام تام في الشبكة، نتيجة خروج عدة وحدات توليد لأسباب مختلفة.

وحول أسباب تراجع كفاءة الشبكة، بيّنت الشركة في بيان، الأحد، أن الوحدات الغازية الاولى والخامسة والسادسة والسابعة خرجت عن الخدمة بسبب انسداد مصفيات الهواء نتيجة تصاعد الأدخنة من مكب القمامة الملاصق لمحطة جنوب طرابلس.

وأضافت أن من بين الأسباب خروج الوحدة البخارية الاولى في محطة الخليج اضطرارياً لوجود تسريب مياه في مضخة تغذية الغلاية، والوحدة الغازية الثالثة في محطة الخمس المتوقفة منذ حدوث الإظلام لحاجة الوحدة لصيانة عامة.