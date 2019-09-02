ليبيا_الآن| المسماري يكشف المتورطين في قصف مطار معيتيقة . . . قال المتحدث ا…

#ليبيا_الآن| المسماري يكشف المتورطين في قصف مطار معيتيقة

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قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن المجموعة المسلحة التابعة لـ “البقرة” المتمركزة شرق طرابلس هي التي تقف وراء الاستهداف الأخير لمطار امعيتيقة والذي تسبب بعدة إصابات بين صفوف الحجيج.

وأوضح المسماري في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” أن استهداف المطار بدأ منذ مدة طويلة قبل أن يطلق الجيش الوطني عملياته في الرابع من إبريل، مشيرا إلى أن الهدف من وراء الاستهداف هو إطلاق بعض الإرهابيين المحتجزين في سجن معيتيقة، وخصوصا الموقوفين في القضية المعروفة بــ “خلية حماس”.

وأضاف المسماري أن قوات الردع تتعرض لضغوط كبيرة لإطلاق سراح عدد من الموقوفين لديها، مؤكدا أن جماعة الإخوان تسعى عبر من وصفهم بــ “أبواقها” إلى إلصاق التهمة باستهداف المطار بالجيش الوطني في إطار الحرب الإعلامية التي تُقاد ضده للحد من تقدماته في محاور القتال بطرابلس.