ليبيا_الآن| الجيش الوطني يُعلن إسقاط “مُسيّرة تركية” . . . أسقطت القوات الج…

#ليبيا_الآن| الجيش الوطني يُعلن إسقاط “مُسيّرة تركية”

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أسقطت القوات الجوية التابعة للجيش الوطني طائرة تركية مسيرة كانت تستهدف تمركزات وحدات الجيش في وادي الربيع جنوب طرابلس بعد انطلاقها من قاعدة معيتيقة.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات المنطقة الغربية، إن إصرار تركيا وقطر على المضي قدما في دعم الإخوان يؤكد استهتارهما بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحرصهما على استمرار أزمة الليبيين ووضعهم المأساوي وما يعانونه في ظل المجموعات المسلحة.

وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، قال أمس إن المجموعة المسلحة التابعة لـ“البقرة” المتمركزة شرق طرابلس هي التي تقف وراء الاستهداف الأخير لمطار امعيتيقة والذي تسبب بعدة إصابات بين صفوف الحجيج.