ليبيا_الآن| أوباري تحتفي بحفظاها . . . شهد مركز تبارك لتحفيظ القرآن الكريم …

#ليبيا_الآن| أوباري تحتفي بحفظاها

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شهد مركز تبارك لتحفيظ القرآن الكريم بمسجد الرحمة في منطقة تقروطين في أوباري حفل تخريج الدفعة الثانية من حملة كتاب الله وسط حضور مسؤولين من هيئة الأوقاف وبعض الأئمة والخطباء ومدرسي القرآن إضافة إلى طلاب المركز.

وتخلل الحفل كتابة الثمن الأخير من سورة البقرة لإحدى الطالبات عقب ذلك تم الحديث عن نشأة مركز التحفيظ في هذه البلدة، والذي زاد عدد منتسبيه لأكثر من 36 طالبا وطالبة.

وبهذه الدفعة ترتفع حصيلة حملة كتاب الله بمختلف مراكز تحفيظ القرآن الكريم ببلدية وادي عتبة إلى أكثر من ألفي حافظ لكتاب الله.