ليبيا_الآن| مساندة مدينة براك لنازحي مرزق . . . رعى المجلس البلدي براك بواد…

#ليبيا_الآن| مساندة مدينة براك لنازحي مرزق

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رعى المجلس البلدي براك بوادي الشاطىء، بالتعاون مع مكتب صندوق الزكاة ومكتب الشؤون الاجتماعية بالبلدية بتقديم يد العون والمساعدة لمساندة النازحين القادمين من مدينة مرزق إثر الهجوم عليها والاعتداء على أهلها وإجلائهم من ديارهم.

تمثلت المساندة من أهل براك بتوزيع “السلة الغذائية” على أسر نازحي بلدية مرزق المتواجدين داخل نطاق البلدية، والعمل جاري على احتواء هذه الأزمة بالتواصل مع باقي بلديات الجنوب المجاورة- حسب ما أورد المجلس في صفحته الرسمية.