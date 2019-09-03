ليبيا_الآن| المحترفون يلتحقون تباعاً بتشكيلة المنتخب الوطني . . . بدأت الأس…

#ليبيا_الآن| المحترفون يلتحقون تباعاً بتشكيلة المنتخب الوطني

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بدأت الأسماء المحترفة التي ستمثل المنتخب الوطني في معسكره الذي يقيمه بالمغرب بالوصول إلى هناك استعدادا لبدء التحضيرات الجدية حيث من المقرر أن يخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام منتخبي النيجر وبوركينا فاسو.

فبعد السلتو ومهند ايتو أتى الدور أولا على الثنائي الليبي في الدوري المصري مفتاح طقطق ومحمد الترهوني، بينما انتظر صالح الطاهر الفرسان في المغرب حيث يمثل في الفترة الحالية ألوان فريق اتحاد طنجة المغربي وتوجه مؤيد اللافي في رحلة من الجزائر إلى المغرب ليعزز صفوف المنتخب الوطني.