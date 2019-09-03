عبدالعزيز: السراج إختزل الوطن في مجموعة معينة بإجتماع النخب. #ليبيا #المرصد

Abdulaziz: Al-AOS is home in a group with the elites meeting. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Abdulaziz: Al-AOS is home in a group with the elites meeting. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
هذا المهبول كره الشعب فى ثورة فبراير وام فبراير وابوفبراير وبيقولوا ياريت كان ابومنيار اعدم هذا الحمار واخوانه وريح الناس وكافة الكائنات الحية من هذا المعتوه الذى لو تواجد عشرة من امثاله فى اى دولة عظمى لتحولت الى الصومال فصواميل مخه كلها مخلوعة وركبوا فى راسه فأر صغير هو الذى يحركه
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