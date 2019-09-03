عاجل

عبدالعزيز: السراج إختزل الوطن في مجموعة معينة بإجتماع النخب. #ليبيا #المرصد

تم النشر منذُ 39 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عبدالعزيز: السراج إختزل الوطن في مجموعة معينة بإجتماع النخب. #ليبيا #المرصد

Abdulaziz: Al-AOS is home in a group with the elites meeting. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هذا المهبول كره الشعب فى ثورة فبراير وام فبراير وابوفبراير وبيقولوا ياريت كان ابومنيار اعدم هذا الحمار واخوانه وريح الناس وكافة الكائنات الحية من هذا المعتوه الذى لو تواجد عشرة من امثاله فى اى دولة عظمى لتحولت الى الصومال فصواميل مخه كلها مخلوعة وركبوا فى راسه فأر صغير هو الذى يحركه

    رد