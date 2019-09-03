#ليبيا_الآن| ناجون من قصف مركز تاجوراء يتسببون بأزمة داخل مركز لاجئين

.

.

.

نشرت صحيفة “أيريش تايمز” The Irish Times تقريراً حول تجاهل المهاجرين واللاجئين لتوصيات الأمم المتحدة بالعودة إلى طرابلس من جديد.

وقالت الصحيفة إنه بعد أيام من قصف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء، في الـ2 من يوليو الماضي، خرج مئات الناجين احتجاجًا على معاملتهم، واغتنموا وجود موظفين يتبعون للأمم المتحدة بالمكان.

ونقلت الصحيفة عن محتجزين ناجين قولهم إنهم ساعدوا في ترميم المركز في أعقاب القصف. واتهم بعضهم حكومة الوفاق باستخدامهم كدروع بشرية، عن طريق حبس آلاف اللاجئين والمهاجرين داخل مراكز احتجاز قريبة من مخازن الأسلحة.