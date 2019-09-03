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السراج: الإعتداء على العاصمة يعد إستهانة بالثورة والتضحيات للتخلص من الديكتاتو

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

السراج: الإعتداء على العاصمة يعد إستهانة بالثورة والتضحيات للتخلص من الديكتاتورية. #ليبيا #المرصد

AOS: assault on the capital is an contempt for revolution and sacrifices to get rid of the dictatorship. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • تخلصنا من دكتاتور وطنى حافظ على امن وكرامة الشعب وواجه مؤامرة حلف الناتو وقطرائيل وشر خلق الله من الخوارج وانت وامثالك لستم ثوار بل خوان وعملاء اندسوا وسط الثوار ليخطفوا الثورة ويحولوا ليبيا لبحور من الدم والعبرة بالنتائج على الارض مليشيات ارهابية جاءت من كل مكان لتنهب ثروات الشعب الليبى ودويلة حقيرة تلعب دور قذر لصالح اسرائيل وهى نملة قطر اما انت ايها السراق الحقير فطرطور اختاره الاخوان لانه امعة مطيع لهم ولاسيادهم اى ثائر هذا الذى يسرق ثروة الشعب ويشترى سلاح ويؤجر مرتزقة لمحاربة الجيش الوطنى انت لست ثائر ولا الخوان ثوار انت صرصار وهم فئران انظر للثوار الحقيقين فى السودان اسقطوا حكم الاخوان وبالتعاون مع الجيش الوطنى اختاروا حكومة وطنية مدنية ومجلس سيادة وطنية بقيادة عسكرية واغلبية مدنية اما انت ايها السافل الحقير فلا تستحق الا اللعنة لانك جلبت العار والدمار لليبيا ونلت سخط وغضب الغالبية الساحقة من الليبيبن ونهايتك ستكون بنيران صديقة من اخوانك الثوار الاونطة فالغدر فى دمهم ويهدرون دمك مهما فعلت .

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