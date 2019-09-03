السراج: الإعتداء على العاصمة يعد إستهانة بالثورة والتضحيات للتخلص من الديكتاتو

AOS: assault on the capital is an contempt for revolution and sacrifices to get rid of the dictatorship. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
AOS: assault on the capital is an contempt for revolution and sacrifices to get rid of the dictatorship. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
تخلصنا من دكتاتور وطنى حافظ على امن وكرامة الشعب وواجه مؤامرة حلف الناتو وقطرائيل وشر خلق الله من الخوارج وانت وامثالك لستم ثوار بل خوان وعملاء اندسوا وسط الثوار ليخطفوا الثورة ويحولوا ليبيا لبحور من الدم والعبرة بالنتائج على الارض مليشيات ارهابية جاءت من كل مكان لتنهب ثروات الشعب الليبى ودويلة حقيرة تلعب دور قذر لصالح اسرائيل وهى نملة قطر اما انت ايها السراق الحقير فطرطور اختاره الاخوان لانه امعة مطيع لهم ولاسيادهم اى ثائر هذا الذى يسرق ثروة الشعب ويشترى سلاح ويؤجر مرتزقة لمحاربة الجيش الوطنى انت لست ثائر ولا الخوان ثوار انت صرصار وهم فئران انظر للثوار الحقيقين فى السودان اسقطوا حكم الاخوان وبالتعاون مع الجيش الوطنى اختاروا حكومة وطنية مدنية ومجلس سيادة وطنية بقيادة عسكرية واغلبية مدنية اما انت ايها السافل الحقير فلا تستحق الا اللعنة لانك جلبت العار والدمار لليبيا ونلت سخط وغضب الغالبية الساحقة من الليبيبن ونهايتك ستكون بنيران صديقة من اخوانك الثوار الاونطة فالغدر فى دمهم ويهدرون دمك مهما فعلت .
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