جماعة الدول العربية: الموقف الأممي حول الملف الليبي يتطابق تماماً مع موقفنا. #

Group of Arab States: The United Nations position on the Libyan profile is fully compatible with our position. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Group of Arab States: The United Nations position on the Libyan profile is fully compatible with our position. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
دوركم واحد سلبى يعتمد على الشجب والادانة ودائما يرأس جامعة الدول العربية شخصيات مرضى عنها من اسرائيل مثل ابوالغيط وعمرو موسى ولا يفعلوا الجامعة العربية الا لخدمة الدولة العربية ولا ننسى دور عمرو موسى عندما كان امين عام جامعة الدول العربية وبعد اشهر قليلة من حضوره مؤتمر القمة العربية فى سرت وبظهر وهو يضحك مع القذافى وعدد من الرؤساء ومع ذلك اعطى ضوء اخضر للناتو للاعتداء على ليبيا بالمخالفة لميثاق الجامعة العربية الذى يتطلب الاجماع لاتختاذ القرار وليس الاغلببة
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