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جماعة الدول العربية: الموقف الأممي حول الملف الليبي يتطابق تماماً مع موقفنا. #

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

جماعة الدول العربية: الموقف الأممي حول الملف الليبي يتطابق تماماً مع موقفنا. #ليبيا #المرصد

Group of Arab States: The United Nations position on the Libyan profile is fully compatible with our position. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • دوركم واحد سلبى يعتمد على الشجب والادانة ودائما يرأس جامعة الدول العربية شخصيات مرضى عنها من اسرائيل مثل ابوالغيط وعمرو موسى ولا يفعلوا الجامعة العربية الا لخدمة الدولة العربية ولا ننسى دور عمرو موسى عندما كان امين عام جامعة الدول العربية وبعد اشهر قليلة من حضوره مؤتمر القمة العربية فى سرت وبظهر وهو يضحك مع القذافى وعدد من الرؤساء ومع ذلك اعطى ضوء اخضر للناتو للاعتداء على ليبيا بالمخالفة لميثاق الجامعة العربية الذى يتطلب الاجماع لاتختاذ القرار وليس الاغلببة

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