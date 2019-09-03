قزيط: دول العالم لن تستمع لمطالب إستبعاد حفتر قبل هزيمته عسكرياً. #ليبيا #المر

Jesting: the countries of the world will not listen to the demands of the exclusion of haftar before being defeated military. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Jesting: the countries of the world will not listen to the demands of the exclusion of haftar before being defeated military. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
عشم ابليس فى الجنة يا مزيط فمليشيات الاخوان ما هى الا شوية صراصير تقف وسط الطريق تظن بغباوتها انها قادرة على ايقاف مسيرة الجيش الوطنى فيدوسها جنود الجيش ويسحقوهم وبشرى للجيش الليبى حديث رسول الله .هلك المتنطعون قالها ثلاثا .ولهذا راينا فى اعجاز نبوى هلاك الخوان فى كل مكان اخرها مصر والسودان
حتى انت يا قزيط زييط تنطح فى الحيط تتصور ان الخروف الذى ينطح فى الحيط قادر على اسقاطها والنهاية واضحة ستتكسر قرونه بسهولة وتتهشم راسه ياقطوزه
أضف تعليقـك