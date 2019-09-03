عاجل

قزيط: دول العالم لن تستمع لمطالب إستبعاد حفتر قبل هزيمته عسكرياً. #ليبيا #المر

تم النشر منذُ 21 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قزيط: دول العالم لن تستمع لمطالب إستبعاد حفتر قبل هزيمته عسكرياً. #ليبيا #المرصد

Jesting: the countries of the world will not listen to the demands of the exclusion of haftar before being defeated military. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • عشم ابليس فى الجنة يا مزيط فمليشيات الاخوان ما هى الا شوية صراصير تقف وسط الطريق تظن بغباوتها انها قادرة على ايقاف مسيرة الجيش الوطنى فيدوسها جنود الجيش ويسحقوهم وبشرى للجيش الليبى حديث رسول الله .هلك المتنطعون قالها ثلاثا .ولهذا راينا فى اعجاز نبوى هلاك الخوان فى كل مكان اخرها مصر والسودان

    رد

  • حتى انت يا قزيط زييط تنطح فى الحيط تتصور ان الخروف الذى ينطح فى الحيط قادر على اسقاطها والنهاية واضحة ستتكسر قرونه بسهولة وتتهشم راسه ياقطوزه

    رد