ليبيا_الآن| ليبيا على طاولة مجلس الأمن.. وقصف معيتيقة “في المُقدمة” . . . ج…

#ليبيا_الآن| ليبيا على طاولة مجلس الأمن.. وقصف معيتيقة “في المُقدمة”

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جلسة طارئة بشأن أزمة ليبيا.. العنوان الأبرز لجلسات مجلس الأمن الأخيرة كلما زاد احتقان الأوضاع واشتدّت حدّة صراع الأطراف الليبية، في مُحاولات دولية لفك تعقيدات المشهد الليبي، كثيرون قالوا إنها أصبحت تُكرر نفسها خاصة في جُزئية الاكتفاء بإطلاق الإدانات يميناً ويساراً دون اتخاذ قرارات يُمكن القول إنها غيّرت جزءاً بسيطا من واقع الأزمة المُشتعلة في ليبيا منذ مطلع أبريل الماضي.

هذه المرة، تترأس روسيا اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا.. روسيا التي لن يخفى على أحد اهتمامها بالملف الليبي، حيث قال سفيرها لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن “ليبيا لغز صعب للغاية”، وذهب إلى أبعد من ذلك، إذ قارنه بالملف السوري الشائك مُعتبراً أن ليبيا ملفٌ صعب وربما أكثر صعوبة من الملف السوري، مؤكدًا في ذات الوقت أن الحل العسكري غير مقبول.