ليبيا_الآن| جهود الأمن تؤتي أكلها بمحطة وقود تيجي . . . يواصل رجال البحث ال…

#ليبيا_الآن| جهود الأمن تؤتي أكلها بمحطة وقود تيجي

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يواصل رجال البحث الجنائي التابعون لمديرية أمن باطن الجبل الليل بالنهار من أجل تأمين وراحة المواطن، والإشراف على العدادات الخاصة بمضخات الوقود وتنظيم العمل بمحطة وقود تيجي.

يشار إلى أن رجال البحث الجنائي يقومون بأداء هذا العمل منذ عام 2017 حتى الآن، إذ استطاعوا تأمين وتنظيم عمل المحطة بشكل أراح المواطنين.