#ليبيا_الآن| معهد السلام الأمريكي: ليبيا تحتاج بعثة أممية بصلاحيات أكبر

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يبدو الوصول إلى تسوية سلمية أمر بعيد للغاية، هكذا كانت رؤية معهد الولايات المتحدة للسلام للمستقبل القريب للأزمة الليبية المشتعلة منذ تحرك الجيش الوطني نحو العاصمة في الثالث من أبريل الماضي.

معهد الولايات المتحدة للسلام نشر تقريرا مفصلا حول تبعات تطور الأحداث في ليبيا واحتمالية وصولها إلى طريق يراه كثيرون مسدودا في نهايته، لمّح فيه إلى عامل خطير قد يضفي المزيد من الفوضى على ملف الأزمة.

حيث أشار إلى “محدودية” دور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ويظهر ذلك جليا بالمقارنة ما بين تفويضها المحدود واحتدام النزاع بين الأطراف الليبية الذي تغذيه جهات خارجية ساهمت ومازالت تساهم في اشتعاله، وهو ما جعل من مهمة البعثة الأممية مستحيلة، بحسب التقرير.