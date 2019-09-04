ليبيا_الآن| أكثر من 50 فارساً يستعدون لمهرجان سبها . . . اجتمع أكثر من 50 ف…

#ليبيا_الآن| أكثر من 50 فارساً يستعدون لمهرجان سبها

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اجتمع أكثر من 50 فارسا في نادي الفروسية بسبها للتدريب والاستعداد والتجهيز للمهرجان المزمع عقده في الأيام القادمة.

واشتكى عضو إدارة نادي الفروسية، محمد الأطرش، في حديث لـ218 من تجاهل الاتحاد العام للفروسية لهواة اللعبة من سبها، مشيرا إلى أن كل التجهيزات التي تمت وكافة احتياجات الفرسان في المنطقة تتم بجهود ذاتية.

ولم يتجاوز عمر أصغر فارس مشارك في الاستعدادات والتدريب للمهرجان 12 عاما، لكن حبه وشغفه للخيل كان مصدر إلهام له للاستمرار في ممارسة هواية الفروسية.

الفروسية ضاربة بجذورها في القدم في كل الحضارات السابقة تقريبا، فقد عرفها قدماء المصريين والآشوريين والفرس والإغريق والعرب، وقد تفوق العرب فيها كما تشهد بذلك بطون الكتب وحوادث التاريخ وعلى الرغم من التطور والحداثة إلا أن للخيل محبوها ومريدوها رغم قلة الإمكانات والدعم .