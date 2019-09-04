الغرابلي: على الرئاسي إدارة المعركة وتحمل مسؤوليته لإعادة النظر بتحرير كل المد

Al-Rạbly: the presidential must run the battle and take responsibility to re-consider the liberation of all cities. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Al-Rạbly: the presidential must run the battle and take responsibility to re-consider the liberation of all cities. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
شر البلية ما يضحك غرابلى من شر ما خلق .من يسيطر على غالبية ارض الوطن تحت قيادة وطنية واحدة قادر على سحق مليشيات متنافرة عميلة للخارج تحركها اثنين من النساوين موزه فى قطرائيل وامينة اردوغان فى تركيا تستغل معرفتها بكل اسرار اردوغان ليسمع كلامها سى السئ الله يرحم امينة زمان كان سى السيد عبدالجواد يشخط فيها تركع تحت رجليه اما سى السئ القواد يقبل قدمها لترضى عنها بنا لها قصر عالى الف غرفة وقصر طائر بنصف مليار دولار هدية من موزه وسنطة يد ثمنها 50 الف دولار حتى لايقولوا مرات السلطان متقشفة
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