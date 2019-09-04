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الغرابلي: على الرئاسي إدارة المعركة وتحمل مسؤوليته لإعادة النظر بتحرير كل المد

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الغرابلي: على الرئاسي إدارة المعركة وتحمل مسؤوليته لإعادة النظر بتحرير كل المدن. #ليبيا #المرصد

Al-Rạbly: the presidential must run the battle and take responsibility to re-consider the liberation of all cities. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • شر البلية ما يضحك غرابلى من شر ما خلق .من يسيطر على غالبية ارض الوطن تحت قيادة وطنية واحدة قادر على سحق مليشيات متنافرة عميلة للخارج تحركها اثنين من النساوين موزه فى قطرائيل وامينة اردوغان فى تركيا تستغل معرفتها بكل اسرار اردوغان ليسمع كلامها سى السئ الله يرحم امينة زمان كان سى السيد عبدالجواد يشخط فيها تركع تحت رجليه اما سى السئ القواد يقبل قدمها لترضى عنها بنا لها قصر عالى الف غرفة وقصر طائر بنصف مليار دولار هدية من موزه وسنطة يد ثمنها 50 الف دولار حتى لايقولوا مرات السلطان متقشفة

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