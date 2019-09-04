ليبيا_الآن| ليبيا تُصدّر مليون برميل نفط للصين . . . قال مصدر يعمل في مرسى …

#ليبيا_الآن| ليبيا تُصدّر مليون برميل نفط للصين

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قال مصدر يعمل في مرسى الحريقة النفطي إن الفرق الفنية سفّرت عصر اليوم ناقلة النفط “نبتون موون واي” إلى الصين وعلى متنها مليون برميل من النفط الخام.

وأوضح المصدر، الأربعاء، أن الفريق الفني في الحريقة استطاع إتمام عملية الشحن خلال 24 ساعة فقط.

وكان المصدر ذاته أفاد بتصدير مليون برميل الأسبوع الماضي على متن الناقلة “مارلين سانتياغ”.

يشار إلى أن ليبيا تصدر ما نسبته 10 بالمائة من إنتاجها السنوي للصين وذلك بحسب بيانات رسمية صادرة عن الجهات المختصة.