ليبيا_الآن| تأهب في غات استعداداً لأمطار غزيرة . . . وجه بلدي غات كل القطاع…

#ليبيا_الآن| تأهب في غات استعداداً لأمطار غزيرة

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وجه بلدي غات كل القطاعات الخدمية داخل المدينة برفع حالة التأهب وذلك بعد ورود بلاغات من المركز الوطني للأرصاد الجوية حول أمطار غزيرة ستشهدها المدينة خلال اليومين القادمين.

وطالب المجلس البلدي المواطنين القاطنين قرب الأودية بأخذ الحيطة والحذر لاقتراب موجة أمطار غزيرة قد تُؤدي إلى سيول جارفة بالمنطقة، بداية من الخميس المُقبل.

وكان المركز المركز الوطني للأرصاد الجوية قد حذر في نشرته اليومية من موجة أمطار غزيرة تقترب من المنطقة.

وشهدت مدينة غات سيولاً جارفة في يونيو الماضي تسببت في نزوح نحو 5000 مواطن بسبب الفيضانات التي اجتاحت المدينة.