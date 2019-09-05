#ليبيا_الآن| “عمليات الكرامة”: مجموعات الجويلي تنتهك حرمة منازل العزيزية

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قالت غرفة عمليات الكرامة إن مجموعة مسلحة تابعة لآمر المنطقة العسكرية الغربية في حكومة الوفاق أسامة الجويلي قامت باستباحة بيوت المواطنين في العزيزية مشيرة إلى أن هذه المجموعات باتت تقيم بها المناسبات وتستخدمها كما لو كانت ملكا خالصا لها.

وأضافت الغرفة في بيان لها أن هذه التصرفات التي وصفتها بغير اللائقة لن تُنسى وبأنها ستظل محفورة في ذاكرة الليبيين، متوعدة المتورطين فيها بالقصاص.

وكانت القيادة العامة للجيش الوطني قد توعدت في وقت سابق كل المجموعات المسلحة التي تقوم بالاعتداء على بيوت المؤيدين للجيش داخل طرابلس، مؤكدة أن لديها معلومات كاملة عمن يقف وراء هذه الاعتداءات وسيكونون تحت طائلة المسؤولية فور تحرير العاصمة.