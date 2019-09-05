ليبيا_الآن| توقعات طقس ليبيا خلال اليومين القادمين . . . أوضح المركز الوطني…

#ليبيا_الآن| توقعات طقس ليبيا خلال اليومين القادمين

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أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن المناطق الشمالية ستشهد خلال اليومين القادمين تكاثراً للسحب المتفرقة مع احتمال سقوط أمطار من حين لآخر قد تكون مصحوبة بسحب رعدية أحيانا.

ومن المتوقع أن تمتد السحب إلى بعض مناطق الجنوب الغربي بداية من مساء الخميس خاصة على غات والمناطق المجاورة لها، والتي من المُتوقع أن تشهد موجة أمطار غزيرة.

وحول درجات الحرارة القـصوى المتوقعة على مناطق شمال ليبيا، أشار المركز إلى أنها ستتراوح ما بين 27 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وما بين 35 و38 درجة مئوية على المناطق الداخلية.

وفي ختام نشرته، أشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن مناطق الوسط والجنوب ستشهد طيلة اليومين القادمين ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، والتي من المُتوقع أن تتراوح ما بين 36 و40 درجة مئوية.