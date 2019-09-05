ليبيا_الآن| مترشح تونسي يتعهد باهتمام خاص بالملف الليبي . . . تحدث المترشح …

#ليبيا_الآن| مترشح تونسي يتعهد باهتمام خاص بالملف الليبي

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تحدث المترشح المستقل للسباق الرئاسي التونسي، عبدالكريم الزبيدي، عن رؤيته لتعقيدات الملف الليبي وتأثيره على الجارة تونس، وأولويته على طاولة الرئيس القادم.

وأوضح الزبيدي في تصريحات لصحيفة “العرب” أن الأزمة الليبية تطوّراتها ولّدت تهديداً وضغطاً إضافيين على عاتق تونس، وهو ما يتطلب، بحسب رأيه، العمل على دفع الحوار الوطني الليبي برعاية إقليمية ودولية، وهو ما سيقوم به، في حال أصبح رئيسا لتونس.

وأشار المترشح المستقل خلال حديثه عن تطوّرات المنطقة، إلى أن الأطراف الليبية وجدت نفسها مُتورّطة في الصراع الدائر حالياً، مُبيّناً وجود أطراف خارجية دعمت الخطوات التي أوصلت ليبيا إلى هذا المأزق.