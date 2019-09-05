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الغرياني: تمثيل تيار الثورة كان ضعيف في إجتماعات السراج بالنخب.. وعلى أهالي #غ

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الغرياني: تمثيل تيار الثورة كان ضعيف في إجتماعات السراج بالنخب.. وعلى أهالي #غريان اعلان النفير. #ليبيا #المرصد

Ạlgẖryạny: the representation of the revolution stream was weak in the meetings of the toast.. and on the people of #gharyan ad horn. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • لا يمكن ان يكون امعات الاخوان ثوار فالاخوانى امعة مطيع لا عقل لها بينما الثائر بتمرد على الواقع الذى لا يرضى عنه فهذا الكلام الفارغ اشبه بمن يدعى انه صاحب مصنع المياه المجففة او انه يدهن الهواء دوكوا وهذا لا يحدث الا مع هؤلاء البلهاء نفسى تعرف نوع الصنف المغشوش الذى بتعتطوه ويجعلهم بتصور ان الخروف يثور مع الثور وينطح

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  • ياسلام لو السراج اخذ معه ثوار مستشفى قرقارش محمود الورفلى ودبرز والشاطر والفقيه والحويلى وغيرهم من المتخلفين عقليا بعد اول اجتماع سيتم تحويلهم لمستشفى الامراض العقلية باى دولة يسافروا اليها

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