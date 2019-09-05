الغرياني: تمثيل تيار الثورة كان ضعيف في إجتماعات السراج بالنخب.. وعلى أهالي #غ

Ạlgẖryạny: the representation of the revolution stream was weak in the meetings of the toast.. and on the people of #gharyan ad horn. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Ạlgẖryạny: the representation of the revolution stream was weak in the meetings of the toast.. and on the people of #gharyan ad horn. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
لا يمكن ان يكون امعات الاخوان ثوار فالاخوانى امعة مطيع لا عقل لها بينما الثائر بتمرد على الواقع الذى لا يرضى عنه فهذا الكلام الفارغ اشبه بمن يدعى انه صاحب مصنع المياه المجففة او انه يدهن الهواء دوكوا وهذا لا يحدث الا مع هؤلاء البلهاء نفسى تعرف نوع الصنف المغشوش الذى بتعتطوه ويجعلهم بتصور ان الخروف يثور مع الثور وينطح
ياسلام لو السراج اخذ معه ثوار مستشفى قرقارش محمود الورفلى ودبرز والشاطر والفقيه والحويلى وغيرهم من المتخلفين عقليا بعد اول اجتماع سيتم تحويلهم لمستشفى الامراض العقلية باى دولة يسافروا اليها
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