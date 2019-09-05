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المنقوش: الوسيلة الوحيدة لإبعاد الخطر عن مطار معيتيقة هو دفع قوات حفتر خارج #ط

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المنقوش: الوسيلة الوحيدة لإبعاد الخطر عن مطار معيتيقة هو دفع قوات حفتر خارج #طرابلس. #ليبيا #المرصد

Plaid: the only way to keep the danger away from mitiga airport is to push haftar’s forces out of #Tripoli. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • يامنقوش فى راسه جرذ شديد الغباء ما علاقة الجيش بقصف المطار المدنى ايها التيس المعتوه والكل يعرف ان مليشيا البقرة هى من تقصف المطار وبتشجيع من السراج لاصاق التهمة بالجيش ولكن لان الاخوانى غبى منه فيه فان ادلة قطعية تؤكد انكم كاذبون ومنافقون وهى انه لم يتم قصف طائرات الحجاج فى مصراطة لان المليشيات الموجودة بها من ابناء المدينة ولن يسمحوا بذلك ولو كان الجيش من يقصف المطارات لقصف مطار مصراطة المدنى وطائرات الحجاج وهذا ام يحدث من قوش حلق حوش ومنقوش عليه الغباوة بينما مليشيات البقرة لمامة معظمها من الارهابين من خارج ليبيا ولا يهمهم حجاج طرابلس بينما الجيش الوطنى جاء لحماية اهالى طرابلس من هؤلاء المجرمين وبدأ بالفعل فى محاربة المجرمين الذين يقصفوا المطار وسيطهروا المنطقة الموجودة حولها من البقرة الارهابية ليعود المطار للعمل مرة اخرى فى امان بعد سحق الخوان وكلام المنقوش فنكوش طلع فشوش مثل عقول الاخوان اخر جنان

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  • والله النفاق شر لاتتمناه للمسلم ولكن هذا المعتوه الحقود الرخيص لايعلم حتى اي طريق يختار، قبل ان يتحرك حفتر ماذا كنت تقول يامنافق ام انك نسيت، ياتاتو للميدان ياتصمت وكأنك الوحيد الدى يعرف ماذا يفعل، توجه الملشيات والثوار وجيش السراج كأنهم اغبياء وانت المعلم، ابقى فى بيتم واسكت واترك الرجال من الطرفين فى حالهم، ابن ستين مر عنه صباه فيراءه وساوس وهو سقام.

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