المنقوش: الوسيلة الوحيدة لإبعاد الخطر عن مطار معيتيقة هو دفع قوات حفتر خارج #ط

Plaid: the only way to keep the danger away from mitiga airport is to push haftar’s forces out of #Tripoli. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Plaid: the only way to keep the danger away from mitiga airport is to push haftar’s forces out of #Tripoli. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
يامنقوش فى راسه جرذ شديد الغباء ما علاقة الجيش بقصف المطار المدنى ايها التيس المعتوه والكل يعرف ان مليشيا البقرة هى من تقصف المطار وبتشجيع من السراج لاصاق التهمة بالجيش ولكن لان الاخوانى غبى منه فيه فان ادلة قطعية تؤكد انكم كاذبون ومنافقون وهى انه لم يتم قصف طائرات الحجاج فى مصراطة لان المليشيات الموجودة بها من ابناء المدينة ولن يسمحوا بذلك ولو كان الجيش من يقصف المطارات لقصف مطار مصراطة المدنى وطائرات الحجاج وهذا ام يحدث من قوش حلق حوش ومنقوش عليه الغباوة بينما مليشيات البقرة لمامة معظمها من الارهابين من خارج ليبيا ولا يهمهم حجاج طرابلس بينما الجيش الوطنى جاء لحماية اهالى طرابلس من هؤلاء المجرمين وبدأ بالفعل فى محاربة المجرمين الذين يقصفوا المطار وسيطهروا المنطقة الموجودة حولها من البقرة الارهابية ليعود المطار للعمل مرة اخرى فى امان بعد سحق الخوان وكلام المنقوش فنكوش طلع فشوش مثل عقول الاخوان اخر جنان
والله النفاق شر لاتتمناه للمسلم ولكن هذا المعتوه الحقود الرخيص لايعلم حتى اي طريق يختار، قبل ان يتحرك حفتر ماذا كنت تقول يامنافق ام انك نسيت، ياتاتو للميدان ياتصمت وكأنك الوحيد الدى يعرف ماذا يفعل، توجه الملشيات والثوار وجيش السراج كأنهم اغبياء وانت المعلم، ابقى فى بيتم واسكت واترك الرجال من الطرفين فى حالهم، ابن ستين مر عنه صباه فيراءه وساوس وهو سقام.
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