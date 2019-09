“إقترب مني شاب لا أعرفه بتاتاً وقال لي انه يعرفني وأكد أننا تحدثنا البارحة”! .. كيف ذلك؟؟ إستمعوا الى القصة كاملة في هذه الحلقة من بودكاست #حكي_بنات على #راديو_الآن من خلال هذا اللينك

http://bit.ly/ 2yZiB7j

#podcasts #GirlsTalks

“a young man I don’t know at all and he told me he knew me and confirmed that we talked yesterday”!.. How is that?? Listen to the full story in this episode of podcast #girls on #radio _ now from During this link

http://bit.ly/2yZiB7j

#podcasts #GirlsTalks