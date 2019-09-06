معزب: بقاء السراج في منصبه مرهون بتوافق مجلسي الدولة والنواب. #ليبيا #المرصد

Kpn: the stay in office is subject to the approval of the two houses of state and deputies. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Kpn: the stay in office is subject to the approval of the two houses of state and deputies. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
كثر هذه الايام هذيان الخوان .الحرامى يكره العسكرى اما الشرفاء يتعاونوا مع العسكر انظر للسودان ثوار بحق شاركوا العسكريين لادارة بلدهم وقائد الجيش هو رئيس المجلس السيادى وغدا سنرى المشير خليفة حفتر رغم انفكم رئيسا لمجلس سيادى لدولة مدنية على غرار السودان بعد سحق الخوان نهايتكم باتت وشيكة فانتم اشبه بشوية صراصير مع فئران تجمعت فى منزل تريد طرد السكان منه والاستيلاء عليه والنتيجة محسومة قيام السكان بابادتهم بعد خرجوا من اوكارهم وهذا ما حدث للاخوان فى كل مكان ظنوا انهم تمكنوا من كل شئ ثم خسروا كل شئ انظر الى مصر حيث كانوا يسيطرون على كل السلطات ومع ذلك كانوا مثل البلوننة بشكة دبوس فس فس ونرى الان شباب الاخوان فى السجون المصريون يصرخون نريد مراجعة فكرية لنتوب نريد تدخل الازهر بعد ان تخلى عن الامين العام التنظيم الدولى للاخوان ابراهيم منير وقال فى حواره مع الجزيرة الحقيرة عندما سأل لما لا تتدخلون للافراج عن الاخوان المحبوسين فى السجون المصرية فقال هو حد كان ضربهم على ايدهم لكى يدخلوا السجون .مما اثار شباب الخوان ضده كيف يتبرأ منهم وهم يطبقون السمع والطاعة العمياء وقال احد الاخوان بتركيا على ابراهيم منير انه مثل ابليس الذى قال للانسان اكفر فلما كفر قال انى برئ منك انى اخاف الله رب العالمين . والان يدفعون بشباب جاهل بابسط قواعد الاسلام لتحقيق اطماع الاخوان ويقتل منهم من يقتل لا يعنيهم هذا المهم الثمن الذى سيقبضوه من قطرائيل فالقيادى الاخوانى ابراهيم منير يعيش فى لندن وثروته تقدر بمائتى جنيه استرلينى وستجد من يخرض الشباب الليبى فى عمر الزهور ليقتل بينما هم ينعمون بثروات هائلة فى تركيا ولندن ومن مصلحتهم استمرار القتال فى ليبيا لينهبوا المزيد واى انتخابات حرة ستقضى على كل مصالحهم ولكنهم كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله .والله هو من هزم الاخوان وحده على يد عباده المخلصين فى مصر والسودان وبنغازى ودرنة والجنوب والهلال النفطى ونحن على ثقة من نصره للجيش الوطنى على خوارج العصر فى اخر اوكارهم لتتحرر عروس البحر ونقيم فرح ليبيا على غرار فرح السودان وبعد زفة مثل اخواننا السودانيين حيث وضعوا قيادات الخوان فى سيارات نقل الحيونات الى السجون وسط فرخة شعبية بقذفهم بالحجارة جهزوا السيارة التى تقل البشرى والرعضيض ودبر والكبير وباشاغا والفقيه والشاطر ومعتيق والعمارى وغيرهم من الخوان الاغبياء لحين تجهيز سيارات الاخرى
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