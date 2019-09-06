ليبيا_الآن| المسماري يوضح احتمالية وقف إطلاق النار . . . قال الناطق باسم ال…

#ليبيا_الآن| المسماري يوضح احتمالية وقف إطلاق النار

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قال الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إنه من غير المحتمل أن يوافق الجيش على وقف إطلاق النار في معركة طرابلس.

وأشار المسماري في تصريحات لصحيفة “ذا ناشيونال” إلى أن كل الفرص التي أتيحت لمساعدة تجنيب طرابلس للحرب قد انتهت مضيفاً أن هدنة عيد الأضحى كانت مضيعة للوقت ولكن المعركة لا تزال مستمرة وسيتم تحرير المدينة في أي لحظة.

وحول احتمالية لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد الجيش المشير خليفة حفتر رأى المسماري أن الوقت قد فات بعد استخدام كافة الأساليب السلمية إلا أن الأمر متروك للمشير حفتر حسب وصفه.

وأضاف المسماري أن سلامة مرحب به لإجراء أي حوار سياسي ولكن يجب فصل ذلك عن المعركة ضد الإرهاب لأن المنظمات الإرهابية تعرقل قيام دول مدنية وحكم القانون حتى الانتخابات، مؤكداً أن الجيش سيدعم إجراء حوار وطني لتشكيل حكومي وبرلمان وطني موحدين مرحباً بأي مشاركة عربية ودولية .