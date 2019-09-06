ليبيا_الآن| مرزق تعاني سوء الأوضاع وتقصير الحكومات . . . قالت عضو المجلس ال…

#ليبيا_الآن| مرزق تعاني سوء الأوضاع وتقصير الحكومات

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قالت عضو المجلس البلدي مرزق عتيقة بشير إن الحالة في مدينة مرزق ما تزال كما هي منذ أن تم إعلانها مدينة منكوبة عقب الاشتباكات التي دارت بين مجموعات من التبو والأهالي.

وأضافت عتيقة في تصريحات خاصة أن جميع الأهالي قد غادروا المدينة ويعانون أوضاعاً معيشية صعبة خصوصاً الذين نزحوا إلى مدينة أوباري ومناطق وادي الشاطئ.

وأوضحت عتيقة أن ما زاد الأمر سوءاً هو إيقاف حكومة الوفاق لحساب المجلس البلدي مرزق بسبب توجه عميد البلدية إلى الحكومة المؤقتة، كما ذكرت أن الوفاق منذ أحداث مرزق لم تقدم شيئاً للمدينة وأن الحكومة المؤقتة ما عادت ترسل الدعم والمعونة للأهالي كما كانت في البداية .

ودعت عتيقة إلى سرعة الالتفات لأوضاع العائلات النازحة محذرةً من تفاقم الأوضاع الإنسانية.