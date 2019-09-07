الفقيه: إجتماعات السراج سينتج عنها إلغاء المنظومة الإنقلابية وإنهاء مشروع عسكر

Al-Faqih: Al-AOS meetings will result in the removal of the coup system and the completion of the project of the state’s military. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Al-Faqih: Al-AOS meetings will result in the removal of the coup system and the completion of the project of the state’s military. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
واضح انه متخلف عقليا فنهاية الخوان باتت وشيكة وهذا سبب هذا الهزيان فانتم اسوأ من حكم العسكر وتجمعون بين حكم داعشى مليشياوى خارج القانون اما الحكم فى ليبيا المستقبل فهى دولة مدنية على الطريقة السوادنية ورحب بها العالم كله وهى مجلس سيادى برئاسة المشير خليفة حفتر ونائبه الفريق الناضورى وباقى اعضاء المجلس سياسى مدنيين على عسكريين باغلبية واحد مدنى واحد ومجلس وزراء برئاسة عبدالله الثنى وهو الوحيد الذى نال الثقة فى هذا المنصب من اخر مجلس للنواب بطبرق والمؤتمر العام فى طرابلس وحكم فى الشرق والغرب ولذلك فهو توافقى وكذلك يتميز بالنزاهة فى وقت نجد كل حكومة ما يسمى الوفاق لصوص كبار مكانه السجن
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