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الفقيه: إجتماعات السراج سينتج عنها إلغاء المنظومة الإنقلابية وإنهاء مشروع عسكر

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الفقيه: إجتماعات السراج سينتج عنها إلغاء المنظومة الإنقلابية وإنهاء مشروع عسكرة الدولة. #ليبيا #المرصد

Al-Faqih: Al-AOS meetings will result in the removal of the coup system and the completion of the project of the state’s military. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • واضح انه متخلف عقليا فنهاية الخوان باتت وشيكة وهذا سبب هذا الهزيان فانتم اسوأ من حكم العسكر وتجمعون بين حكم داعشى مليشياوى خارج القانون اما الحكم فى ليبيا المستقبل فهى دولة مدنية على الطريقة السوادنية ورحب بها العالم كله وهى مجلس سيادى برئاسة المشير خليفة حفتر ونائبه الفريق الناضورى وباقى اعضاء المجلس سياسى مدنيين على عسكريين باغلبية واحد مدنى واحد ومجلس وزراء برئاسة عبدالله الثنى وهو الوحيد الذى نال الثقة فى هذا المنصب من اخر مجلس للنواب بطبرق والمؤتمر العام فى طرابلس وحكم فى الشرق والغرب ولذلك فهو توافقى وكذلك يتميز بالنزاهة فى وقت نجد كل حكومة ما يسمى الوفاق لصوص كبار مكانه السجن

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