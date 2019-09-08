ليبيا_الآن| اجتماع تونسي ليبي لـ”ضبط الحدود”.. ومناقشة “التهريب” . . . تشغل…

#ليبيا_الآن| اجتماع تونسي ليبي لـ”ضبط الحدود”.. ومناقشة “التهريب”

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تشغل دائما عملية تنظيم التجارة في معبر راس اجدير مصلحة الجمارك الليبية والإدارة العامة للديوانة التونسية لما يمثل العمل المشترك التقليل من عمليات التهريب وضمان الحقّ التجاريّ بين البلدين، إذ عقد يوم السبت اجتماع موسع في إدارة الديوانة التونسية جمع مدير عام مصلحة الجمارك العميد امحمد الشيباني ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتهريب عصام الشريف ونوقش مع الجانب التونسي مكافحة التهريب على الحدود الليبية التونسية وآلية تنظيم عبور السلع والبضائع.