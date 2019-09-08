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الفاندي: #ترهونة تتعرض لهجوم بربري تركي لن يثنيها على الجهاد والحرب. #ليبيا #ا

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الفاندي: #ترهونة تتعرض لهجوم بربري تركي لن يثنيها على الجهاد والحرب. #ليبيا #المرصد

A thousand Andy: #Tarhuna is under a turkish barbaric attack to fight it on jihad and war. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • كل من دعمهم الاتراك هزموا شر هزيمة لان تركيا ارض الدعارة وترهونة ارض الطهارة فالله سينصركم على الاتراك الانجاس وعملاؤهم من الخوان المفسدين في الأرض كما نصر عباد الله في مصر والسودان على الاخوان ياصالح افندى فجماعة الاخوان المفلسين هي واسرائيل صناعة انجليزية حيث كان حسن البنا عميل للانجليز وتستخدم المخابرات الغربية والموساد الاسرائيلى غباوة هذه الجماعة وحبها للمال وإسرائيل فكلفت قطرائيل بذلك ووفرت الحماية للاسرة الانقلابية في قطر ودعمتها بمنظمات صهيونية عالمية في كافة المجالات من شياطين الانس فالاخوانى تجده في العبادات ظاهريا كانه ولى من أولياء الله وفى المعاملات شيطان رجيم يتفوق على الصهاينة في العنصرية والكذب والغدر والخيانة وهو ما يعطى صورة مشوهة للاسلام يبرزها الاعلام الغربى ليمنع انتشار الإسلام الذى انتش من قبل بسماحة السلف الصالح وحسن الخلق دينا قيما رحمة للعالمين فنرى الاخوان يرفعون شعارات مضللة فيقولوا القرلآن دستورنا تخيل اى واحد غير مسلم يرى من ينسبون افعالهم الاجرامية للقرآن الكريم من ذبح وتفجير في الشوارع والأسواق مما اساء للاسلام اضعاف أعداء الإسلام فالقران الكريم لا يقارن باى دستور من وضع البشر بل يوصف بمراد الله كما ورد في اياته هدى للناس وهدى للمتقين وهدى ورحمة وبشر للمؤمنين اما دستور الاخوان فهو التلمود الصهيوني وخزعبلات سيد قطب وحسن البنا لعنهم الله

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