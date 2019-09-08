الفاندي: #ترهونة تتعرض لهجوم بربري تركي لن يثنيها على الجهاد والحرب. #ليبيا #ا

A thousand Andy: #Tarhuna is under a turkish barbaric attack to fight it on jihad and war. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
A thousand Andy: #Tarhuna is under a turkish barbaric attack to fight it on jihad and war. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
كل من دعمهم الاتراك هزموا شر هزيمة لان تركيا ارض الدعارة وترهونة ارض الطهارة فالله سينصركم على الاتراك الانجاس وعملاؤهم من الخوان المفسدين في الأرض كما نصر عباد الله في مصر والسودان على الاخوان ياصالح افندى فجماعة الاخوان المفلسين هي واسرائيل صناعة انجليزية حيث كان حسن البنا عميل للانجليز وتستخدم المخابرات الغربية والموساد الاسرائيلى غباوة هذه الجماعة وحبها للمال وإسرائيل فكلفت قطرائيل بذلك ووفرت الحماية للاسرة الانقلابية في قطر ودعمتها بمنظمات صهيونية عالمية في كافة المجالات من شياطين الانس فالاخوانى تجده في العبادات ظاهريا كانه ولى من أولياء الله وفى المعاملات شيطان رجيم يتفوق على الصهاينة في العنصرية والكذب والغدر والخيانة وهو ما يعطى صورة مشوهة للاسلام يبرزها الاعلام الغربى ليمنع انتشار الإسلام الذى انتش من قبل بسماحة السلف الصالح وحسن الخلق دينا قيما رحمة للعالمين فنرى الاخوان يرفعون شعارات مضللة فيقولوا القرلآن دستورنا تخيل اى واحد غير مسلم يرى من ينسبون افعالهم الاجرامية للقرآن الكريم من ذبح وتفجير في الشوارع والأسواق مما اساء للاسلام اضعاف أعداء الإسلام فالقران الكريم لا يقارن باى دستور من وضع البشر بل يوصف بمراد الله كما ورد في اياته هدى للناس وهدى للمتقين وهدى ورحمة وبشر للمؤمنين اما دستور الاخوان فهو التلمود الصهيوني وخزعبلات سيد قطب وحسن البنا لعنهم الله
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