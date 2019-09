يمكنك تقبل كل شيء إلا…أمر واحد، ماهو؟

شاركونا على هذا الهاشتاغ #اي_شي_اتقبله_ال ا

أعطنا خمس شخصيات تعتبرهم الأجمل في العالم على الإطلاق

#ساعة_عالهوا مع مها على #راديو_الآن

اتصلوا على الرقم: 0097144277816

Maha Fattoum

You can accept everything but… one thing, what is it?

Share with us on this hashtag #anything _ accept _ except

Give us five characters you consider the most beautiful in the world ever

#Hours with maha on #radio _ now

Call 0097144277816: 0097144277816

Mother Fatoum