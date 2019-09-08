ليبيا_الآن| أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد . . . ارتفعت أسعار …

#ليبيا_الآن| أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد

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ارتفعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن مع ساعات مساء اليوم الأحد.

وسجل الدولار ارتفاعا قدره قرش واحد ليتم تداوله عند أربعة دنانير 4.2 دنانير، أما اليورو فقد ارتفع هو الآخر بما مقداره قرش واحد ليتم تداوله في السوق السوداء بـ4.67 دنانير، أما الذهب عيار 18 كسر فقد بيع الغرام الواحد منه في سوق المشير بطرابلس بـ153 دينارا.

أما على صعيد العملات العربية والأجنبية فقد استقرت الليرة التركية لليوم الثالث على التوالي أمام الدينار إذ تم تداولها عند 74 قرشا، أما الجنيه المصري فسجل ارتفاعا مقداره قرشا واحدا وبيع على الحدود الليبية المصرية وسوق المشير في طرابلس بـ25 قرشا.