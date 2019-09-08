ليبيا_الآن| وصول 30 حافلة لشركة “واصل” إلى بنغازي . . . وصلت إلى ميناء مدين…

#ليبيا_الآن| وصول 30 حافلة لشركة “واصل” إلى بنغازي

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وصلت إلى ميناء مدينة بنغازي صباح اليوم السبت، 30 حافلة مدرسية تابعة لشركة “واصل” للنقل، إحدى استثمارات مصرف التجارة والتنمية.

ولم توضح “واصل” حتى اللحظة آلية تشغيل الحافلات وفي أي مدينة سيتم استعمالها وما إذا كانت للقطاع الخاص أو العام.

وكان مصرف التجارة والتنمية قد أعلن في ديسمبر الماضي عن تأسيس شركة “واصل” للنقل من بينها الاستثمار في مجال النقل عن طريق خدمة تاكسي رحال وطيران برنيق التي أعلنت قبل أيام عن شروعها في إجراءات شراء الطائرة الثانية لها من شركة إيرباص طراز اي 320.