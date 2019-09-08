أبو شحمة: قطعنا جميع خطوط الإمداد عن قوات حفتر بإستثناء خط #ترهونة. #ليبيا #ال

Abu Lobe: we cut all supply lines from haftar’s forces except for the #tarhuna line. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Abu Lobe: we cut all supply lines from haftar’s forces except for the #tarhuna line. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
عاى مشايخ ترهونة الذين تعاهدوا مع حفتر ان يعلموا ان الإيطاليين والفرنسيين هم من يدعمون حفتر في قتل المسلميين وسلب لاراضي وسرقة المواشي والمزارع – فارجعوا آلى مناطقكم واحموا دياركم يؤكد خونة في مناطقكم يعطون الإحداثيات لقصفكم بالطيران .الامن المعاهد و الجامعات والمراكز الرياضية .
باهى لن بجدوا امامهم الا خطوط امدادكم يستولوا عليها ويدخلوا الى وسط المدينة كما فعل طارق بن زياد احرق السفن وقال لقواته العدو امامكم والبحر خلفكم فانتصروا وطبعا ما يقوله هذا المتخلف كلام محششين فالجيش الوطنى لا يمكن قطع امداده ابدا طالما انه يسيطر على الجو وقادر على تدمير اى قاطع طريق بسهولة وكل ما يفعله الجيش ان يفتح المصيدة لدخول المليشيات ثم يتم اغلاق المصيدة عليهم وتصفية جزء والقبض على الياقى طريقة فعالة ومضمونة مع الاغبياء
شوفوا غباوة الاخوان وتخلفهم العقلى واحد نسى يكتب اسمه مع انه متخلف من اياهم اضحك شينوا بيقول ان حفتر يتعاون مع الطليان مع ان الجنود الطليان فى مصراطة وليست فى بنغازى والمضحك ان بيهدد بالطيران بعد ان تم تدمير الذباب التركى الذى اعتدى على مصراطة بتدمير محطة توجيهة بمطار مصراطة ولم يعد فى سماء ليبيا سوى نسور الجو للجيش الوطنى يدك معاقل كلاب النار من المليشيات الارهابية اتفوا عليك اخوانى مصراطى قذر اتفووووووا
شوفوا غباوة الاخوان وتخلفهم العقلى واحد نسى يكتب اسمه مع انه متخلف من اياهم اضحك شينوا بيقول ان حفتر يتعاون مع الطليان مع ان الجنود الطليان فى مصراطة وليست فى بنغازى والمضحك ان بيهدد بالطيران بعد ان تم تدمير الذباب التركى الذى اعتدى على ترهونة بتدمير محطة توجيهة بمطار معتيقة ولم يعد فى سماء ليبيا سوى نسور الجو للجيش الوطنى يدك معاقل كلاب النار من المليشيات الارهابية اتفوا عليك اخوانى مصراطى قذر اتفووووووا
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