#ليبيا_الآن| مصادر عسكرية تكشف أبرز المستجدات الميدانية في معارك طرابلس

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كشفت مصادر عسكرية، بغرفة عمليات أجدابيا، إصابة قرابة 57 من مسلحي المجموعات المسلحة التابعة للوفاق، خلال هجومهم على وحدات الجيش في جنوب طرابلس، انتهى بالفشل الكبير، وأدّى إلى خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وبلغ عدد قتلى الوفاق في الهجوم إلى 65 قتيلا، بينهم إرهابيين من تنظيم القاعدة، في هجومهم الذي تعاملت معه وحدات الجيش باحترافية قتالية، اربكت صفوف الوفاق، بعد فترة من الهدوء النسبي في المحاور.

وأعلن لواء الصمود الذي يقوده المطلوب دوليًا، صلاح بادي، مقتل أحد قادته الميدانيين “عبدالعاطي إبراهيم عمر” الذي كان يقود كتيبة “شهداء البحاري المقاتلة”، يوم السابع من سبتمبر، في الهجوم الفاشل الذي نفدته مجموعات مسلحة موالية لحكومة الوفاق.

ودمّر الجيش الوطني عددا من الآليات المسلحة، بعد الاشتباكات المسلحة، مع المجموعات المسلحة، أدّت إلى مقتل 10 مسلحين في صفوف الوفاق، يوم أمس الأحد.