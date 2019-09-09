#ليبيا_الآن| سلامة يلتقي السفير الأمريكي في ليبيا لبحث الأوضاع الراهنة

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اجتمع المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، والسفير الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في تونس العاصمة.

وتطرق الاجتماع الأوضاع الراهنة في ليبيا والاستحقاقات الإقليمية والدولية المتعلقة بالملف الليبي.

وكان المبعوث الأممي قد اجتمع في وقت سابق، يوم الخامس من سبتمبر، رفقة نائبه للشؤون الإنسانية يعقوب الحلو، مع وزير التخطيط في حكومة الوفاق، طاهر الجهيني، ضمن زيارة تعارفية ولمناقشة ملف التعاون بين الوزارة والأمم المتحدة في ليبيا.